Киноафиша Персоны Роберт Родригес Награды

Награды и номинации Роберт Родригес

Robert Rodriguez
Награды и номинации Роберт Родригес
Каннский кинофестиваль 2005 Каннский кинофестиваль 2005
Технический главный приз
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Сандэнс 1993 Сандэнс 1993
Драматургия
Победитель
Драматургия
Номинант
Берлинале 1999 Берлинале 1999
Камера Берлинале
Победитель
