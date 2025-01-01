Меню
Элизабет Шу
Награды
Награды и номинации Элизабет Шу
Elisabeth Shue
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Элизабет Шу
Оскар 1996
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
