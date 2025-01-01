Меню
Тофер Грейс
Награды
Награды и номинации Тофера Грейса
Topher Grace
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Тофера Грейса
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
