Мишель Родригес
Награды
Награды и номинации Мишель Родригес
Michelle Rodriguez
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Мишель Родригес
Золотая малина 2007
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
