Киноафиша Персоны Рис Иванс Награды

Награды и номинации Рис Иванс

Rhys Ifans
Награды и номинации Рис Иванс
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2017
Лучший актер
Победитель
