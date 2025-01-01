Меню
Давид Кросс
Награды
Награды и номинации Давид Кросс
David Kross
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Давид Кросс
Каннский кинофестиваль 2009
Мужское откровение
Победитель
Берлинале 2009
EFP Падающая звезда
Победитель
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667