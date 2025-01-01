Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Маколей Калкин
Награды
Награды и номинации Маколея Калкина
Macaulay Culkin
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Маколея Калкина
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший поцелуй
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший злодей
Номинант
Смеяться, вздыхать, влюбляться: 4 легких фильма ноября, которые идеально смотрятся холодными вечерами
«Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно
Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667