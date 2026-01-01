Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Награды и номинации Эмми Россам
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Breakthrough Female
Номинант
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