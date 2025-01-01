Меню
Награды и номинации Эдвард Бернс

Награды и номинации Эдвард Бернс
Сандэнс 1995 Сандэнс 1995
Драматургия
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
