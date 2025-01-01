Меню
Персоны
Ричард Гир
Награды
Richard Gere
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ричард Гир
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1986
Худшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
