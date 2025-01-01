Меню
Награды
Награды и номинации Энди Гарсия
Andy Garcia
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Энди Гарсия
Оскар 1991
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Most Desirable Male
Номинант
