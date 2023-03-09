Вышли новые трейлеры фильмов «Крик 6» и «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Киностудия Paramount Pictures накануне представила финальные трейлеры двух своих главных новинок весны — слэшера «Крик 6» и приключенческого фэнтези «Подземелья и драконы: Честь среди воров». В обоих роликах присутствует немало свежих кадров, но в основном они смонтированы на основе предыдущих промороликов.

Действие шестой части «Крика» развернется в Нью-Йорке, а в центре сюжета окажутся молодые герои из «Крика 5». Пережив кровавые события в Вудсборо, персонажи решают переехать в мегаполис, чтобы начать все с чистого листа. Найти желанный покой у них не получается и на новом месте — на героев открывает охоту очередной маньяк в маске Призрачного лица, который гораздо опаснее и хитрее своих предшественников. Чтобы справиться с убийцей, Сэм (Мелисса Баррера), Тара (Дженна Ортега), Минди (Джасмин Савой Браун) и Чед (Мэйсон Гудинг) объединяются с журналисткой Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) и Кирби Рид (Хайден Панеттьери), сумевшей пережить события четвертого фильма.

Исходя из первых отзывов критиков, у режиссеров Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта вновь получилось снять достойное продолжение. Рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 79% при 103 рецензиях. Сиквелу заранее прогнозируют хорошую кассу.

На «Подземелья и драконов» у боссов Paramount очень амбициозные планы. Студия собирается выстроить на основе франшизы Hasbro целую киновселенную, куда войдут как фильмы, так и масштабный сериал от Роусона Маршалла Тербера («Красное уведомление»).

В центре сюжета — команда авантюристов, в которую входят бард Эджин (Крис Пайн), варвар Хольга (Мишель Родригес), молодой чародей Саймон (Джастис Смит), пожилой плут Флетчер (Хью Грант), тифлинг Дорик (София Лиллис) и паладин Ксенк (Реге-Жан Пейдж). Не ведая о последствиях, они отправляются в эпическое приключение и помогают злым колдунам заполучить древний артефакт, с помощью которого можно управлять миром. Узнав правду, персонажи попытаются исправить ошибку.

Широкий релиз «Крика 6» состоится 10 марта. Также завтра состоится мировая премьера «Чести среди воров» — блокбастер режиссеров Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана М. Голдштейна будет представлен на кинофестивале SXSW. Кинотеатральная премьера намечена на 31 марта.