В российский прокат выходит «Джон Уик 4

Сегодня, 23 марта, долгожданный боевик «Джон Уик 4» выходит в официальный российский прокат.

Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз («Матрица: Воскрешение»), Донни Йен («Ип Ман»), Билл Скарсгард («Оно»), Лоренс Фишберн («Человек-муравей и Оса») и Иэн Макшейн («Дэдвуд»). В нем также снялся покойный актер Лэнс Реддик, светлой памяти которого создатели картины посвятили свою катину.

По сюжету, непревзойденный киллер Джон Уик (Ривз) находит способ вернуть себе свободу и покончить с властью Правления Кланов. Но перед воплощением в жизнь своего плана ему приходится столкнуться с новыми могущественными врагами и их прихвостнями.

Постановщиком ленты выступил постоянный режиссер франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски. Четвертая часть может стать заключительным фильмом серии о Уике, однако после него зрителей также ожидает спин-офф «Балерина» с Аной де Армас в главной роли.

По прогнозам аналитиков, в дебютный уик-энд «Джон Уик 4» соберет от $65 млн до $70 млн в прокате внутри CША и еще $45 млн в других странах. Общие сборы картины в премьерные выходные составят около $115 млн. Эти потенциальные показатели превосходят рекордные для серии результаты «Джона Уика 3», который за тот же период собрал $56 млн в США и $96 млн во всем мире в целом. Прокат третьей части завершился с $171 млн сборов внутри США и $328 млн во всем мире.

Таким образом, «Джон Уик 4» может установить для франшизы сразу несколько новых рекордов. На данный момент картина уже стала самым высоко оцененным критиками фильмом серии на агрегаторе Rotten Tomatoes, имея 94% одобрения от прессы на основе 127 рецензий.