В 15 городах России состоится ретроспектива фильмов Ларса фон Триера
На большом экране можно будет увидеть все важнейшие картины культового датского режиссера.
Творческое объединение Arthouse анонсировало ретроспективу фильмов выдающегося датского режиссера Ларса фон Триера. Показы пройдут с 14 по 22 марта в пятнадцати городах России.
Триер — один из главных современных мастеров авторского кино. За почти 40 лет творческой деятельности он снял большое количество самых разнообразных картин, многие из которых стали мировой классикой и были удостоены номинаций на престижные мировые премии, в том числе «Золотую пальмовую ветвь», приз Европейской киноакадемии и «Сезар».
В рамках ретроспективы будут показаны «Танцующая в темноте» (2000), «Европа» (1991), «Элемент преступления» (1984), «Идиоты» (1998), «Догвилль» (2003), «Антихрист» (2009) и другие фильмы. Кроме того, специально к ретроспективе Arthouse выпустит серию футболок с надписью Persona non grata. Некогда в такой же футболке Триер появился на Берлинским кинофестивале в связи с тем, что администрация Каннского фестиваля объявила его персоной нон грата из-за скандальных высказываний.
Полный список городов и площадок, где пройдут показы фильмов фон Триера:
- Москва — «Москино Космос», «Москино Искра», «Москино Салют», «Третьяковская галерея», «Формула кино ЦДМ», «Пионер», «Синема Парк Метрополис», «Окко Афимолл Сити», «Домжур», «Иллюзион»
- Санкт-Петербург — кинотеатры «Аврора», «Кино&Театр» в Англетере, «Киноцентр Ленфильм», «Лендок», «Формула кино Галерея», «Синема Парк Радуга», «Формула кино Заневский каскад»
- Екатеринбург — кинотеатр «Ельцин центра»
- Воронеж — «Спартак», «Синема Парк Центр Галереи Чижова»
- Калининград — «Синема парк Европа»
- Красноярск — «Синема парк Галерея Енисей»
- Новосибирск — кинотеатр «Победа», «Формула кино Аура»
- Пермь — «Синема Парк Планета»
- Саратов — «Синема Парк Тау Галерея»
- Тюмень — «Синема Парк Гудвин»
- Ульяновск — «Синема Парк АкваМолл»
- Уфа — «Синема Парк Галерея Арт»
- Челябинск — «Синема Парк Горки»
- Волгоград — «Европа Сити Молл»
- Ставрополь — кинотеатр «Космос»