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Киноафиша Новости Уиллем Дефо пополнил звездный актерский состав «Битлджуса 2»

Уиллем Дефо пополнил звездный актерский состав «Битлджуса 2»

13 мая 2023 10:29
Уиллем Дефо пополнил звездный актерский состав «Битлджуса 2»

Также к проекту присоединилась постоянная соратница Тима Бертона, занимающийся костюмами.

В актерском составе «Битлджуса 2», съемки которого начались в середине этой недели, произошло еще одно пополнение. Как сообщает The Hollywood Reporter, роль в мистической комедии Тима Бертона получил четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо. Актер сыграет сотрудника загробной полиции.

Вместе с Дефо к творческой команде картины примкнула знаменитая художница по костюмам Коллин Этвуд. На ее счету несколько наград Американской киноакадемии и множество крупных проектов. Она на постоянной основе сотрудничает с Бертоном уже более тридцати лет.

В актерский состав второй части «Битлджуса» вошли звезды оригинальной картины Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара, а также новички франшизы: Дженна Ортега, Джастин Теру и Моника Беллуччи. Финальный вариант сценария написали шоураннеры сериала «Уэнсдэй» Майлз Миллар и Альфред Гоф. О сюжете пока информации нет, но ранее выяснилось, что у титульного персонажа Китона появится жена (Беллуччи), а история будет как-то связана с повзрослевшей дочкой Лидии Дитц (Райдер) в исполнении Ортеги.

Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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