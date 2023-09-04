Три подруги настроены бороться за место в элитной школе в тизере сериала «Первый класс»

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил тизер многосерийной комедийной драмы «Первый класс» о трех подругах, бросившихся во все тяжкие, чтобы заполучить для своих детей единственное место в престижной школе. Ведущие роли сыграли Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская.

В центре повествования — три питерские подруги, чьи дети идут в первый класс: карьеристка и жена майора полиции Аня (Хлынина), умная и высокомерная «разведенка» Таня (Васильева), а также роскошная жена бизнесмена Лена (Чиповская). Они хотят устроить своих детей в престижное учебное заведение, однако выясняется, что свободное место всего одно. Каждая из девушек готова пойти на все ради успеха своего ребенка, даже рискнуть отношениями, дружбой и чувством собственного достоинства, поэтому в сюжете сплетаются предательства, интриги, несколько любовных линий и темные секреты персонажей.

В остальной актерский состав вошли Елена Лядова, Артем Быстров, Никита Ефремов, Ростислав Бершауэр, Михаил Тройник, Стася Милославская, Артем Ткаченко и Александра Ребенок. Режиссером выступила Светлана Самошина («Шестнадцать +», «Новые русские 2»), которая очень довольна работой с данной исполнительской командой. Автором оригинальной идеи выступила продюсер Елена Любарская, а разработкой сценария Самошина занималась в соавторстве с Анной Соболевской.

Дата премьеры «Первого класса» пока не раскрывается.