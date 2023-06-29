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Киноафиша Новости Съемки «Венома 3» официально начались

Съемки «Венома 3» официально начались

29 июня 2023 14:15
Съемки «Венома 3» официально начались

Действие развернется сразу после возвращения Эдди Брока из киновселенной Marvel.

На этой неделе в Картахенском районе Лос-Матеос, Испания, официально стартовали съемки «Венома 3», вслед за чем в сети появились неофициальные фотографии и видеоотчеты с места событий. Даная локация будет играть в фильме роль Мексики. Исходя из снимков, какая-то часть действия развернется в период национального латинского праздника Дня мертвых.

Очевидцы также сумели запечатлеть Тома Харди облаченного в одежду из финала «Венома 2», в которой он также фигурировал в своей сцене из «Человека-паука: Нет пути домой». Судя по всему, события «Венома 3» будут происходить сразу после возвращения Эдди Брока из MCU в родную киновселенную.

Какие-либо дополнительные подробности сюжета на данном этапе скрыты. В концовке сиквела есть намек на дальнейшее присутствие во франшизе персонажа Стивена Грэма, но пока что участие актера не подтверждено. Исполнители, которые точно появятся в триквеле, — это Джуно Темпл («Тед Лассо») и Чиветель Эджиофор («Доктор Стрэндж»).

Оригинальный блокбастер поставил Рубен Фляйшер («Анчартед: На картах не значится»), сиквел снял Энди Серкис («Маугли»), а финал трилогии возглавила дебютантка Келли Марсел — постоянный сценарист серии. Историю она разработала на основе идеи Харди.

Официальной даты выхода у «Венома 3» еще нет, но предполагается, что релиз состоится осенью следующего года. Две недели назад студия Sony Pictures зарезервировала под проекты по комиксам Marvel два премьерных слота — 8 ноября 2024 года и 27 июня 2025 года. Журналисты полагают, что первый, скорее всего, забронирован для «Венома 3».

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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