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Киноафиша Новости Моника Беллуччи договаривается о съемках в сиквеле «Битлджуса»

Моника Беллуччи договаривается о съемках в сиквеле «Битлджуса»

12 мая 2023 13:06
Моника Беллуччи договаривается о съемках в сиквеле «Битлджуса»

У персонажа Майкла Китона будет жена.

В актерском составе «Битлджуса 2» намечается еще одно звездное пополнение. Как сообщает Deadline, об участии в сиквеле культовой мистической комедии Тима Бертона сейчас договаривается Моника Беллуччи. Она составит компанию Майклу Китону, Вайноне Райдер, Кэтрин О’Харе, Джастину Теру и Дженне Ортеге.

Подтвержденной информации по поводу роли Беллуччи на данном этапе нет. Если верить инсайдерам, она сыграет жену персонажа Китона. Также известно, что Ортега воплотит образ повзрослевшей дочки героини Райдер. Остальные подробности пока не раскрываются.

Режиссер Тим Бертон планировал снять вторую часть «Битлджуса» на протяжении многих лет, однако только недавно проект стал на производственные рельсы. За последнюю версию сценария отвечают шоураннеры «Уэнсдэй» Майлз Миллар и Альфред Гоф. В производство вовлечена продюсерская компания Брэда Питта Plan B.

Основное производство «Битлджуса 2» пройдет в Великобритании. Съемки фильма либо уже начались, либо стартуют со дня на день. Студия Warner Bros. выпустит сиквел в кинотеатры 6 сентября 2024 года, то есть спустя тридцать шесть лет после релиза оригинальной картины, заработавшей в прокате $75 млн. На данное прокатное окно кинокомпания устанавливает обычно наиболее коммерчески перспективные проекты с уклоном в мистику.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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