Мини-сериал Marvel «Секретное вторжение» обрел дату премьеры

Слух о переносе мини-сериала Marvel Studios «Секретное вторжение» с весны на лето этого года получил подтверждение. Масштабный телекомикс обрел точную дату премьеры. Согласно информации, указанной в каталоге стримингового сервиса Disney+, релиз первого эпизода состоится 21 июня.

В центре сюжета шестисерийного кроссовера, основанного на одноименном комиксе, окажется совместное приключение Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и Талоса (Бен Мендельсон). Персонажам предстоит предотвратить тайное вторжение на Землю расы скруллов, намеренной воплотить в жизнь заговор глобального масштаба. По жанру это будет мрачный шпионский триллер, приближенный к стилистике «Первого мстителя: Другая война».

В основной актерский состав вошли также Эмилия Кларк, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман, Мартин Фриман, Коби Смолдерс, Кристофер Макдональд, Киллиан Скотт, Кармен Эджого, Чарлэйн Вудард, Дермот Малруни и Дон Чидл. По словам последнего, события шоу приведут к событиям фильма «Войны брони». Шоураннером выступил Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). Эпизоды поставили Томас Безуча («Кровные узы») и Али Селим («Призрачная башня»).