Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие

К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие

8 июня 2023 18:08
К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие

Шоу об отце и сыне, ставших самым устрашающим криминальным дуэтом Дальнего Востока.

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» объявили о том, что Филипп Янковский, Аскар Ильясов, Евгений Харитонов, Иван Добронравов и Марина Васильева присоединились к актерскому сериалу предстоящего криминального сериала Юрия Быкова «Лихие».

В центре сюжета — бывший хабаровский охотник Павел Лиховцев (Артем Быстров), пробивающий себе путь на вершины криминального мира. Его сын Женя (Егор Кенжаметов) восхищается отцом, готовым пойти на любые меры ради защиты семьи. Повзрослев, герой объединяет силы с Павлом, и вместе они становятся самым устрашающим преступным дуэтом Дальнего Востока. Но юноше оказывается мало достающихся ему славы и денег, поэтому вскоре он бросает вызов лидеру крупнейшей банды региона, подготавливая почву для масштабной криминальной войны. Через личные истории центральных героев в сериале будет раскрыта целая эпоха со всеми ее ужасами и величием, ее свободой и разрухой, ее взлетами и падениями.

К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие

К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие

К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие

К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие

Сценарий шоу был написан Олегом Маловичко, ранее работавшим над фильмами «Мажор в Сочи» и «Союз Спасения». Съемки в настоящий момент проходят в Москве и Карелии.

Быков наиболее известен по драмам «Сторож», удостоенной номинации на главный приз фестиваля «Кинотавр», и «Дурак», получившей награду за лучший сценарий премии «Ника».

Премьера шоу «Лихие» намечена на 2025 год.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Читать далее 6 июня 2023
Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер Российская спортивная драма «Легенда о самбо» получила дату премьеры и первый тизер Читать далее 7 июня 2023
Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Читать далее 7 июня 2023
Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Читать далее 8 июня 2023
Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Читать далее 8 июня 2023
Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов» Роботы сражаются за судьбу Земли в финальном трейлере «Трансформеров: Восхождение Звероботов» Читать далее 7 июня 2023
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Читать далее 6 июня 2023
Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом» Устрашающий Николас Кейдж берет в заложники водителя в трейлере триллера «Схватка с дьяволом» Читать далее 7 июня 2023
От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг Читать далее 8 июня 2023
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 8 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше