К новому сериалу Юрия Быкова «Лихие» присоединились Филипп Янковский, Аскар Ильясов и другие

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» объявили о том, что Филипп Янковский, Аскар Ильясов, Евгений Харитонов, Иван Добронравов и Марина Васильева присоединились к актерскому сериалу предстоящего криминального сериала Юрия Быкова «Лихие».

В центре сюжета — бывший хабаровский охотник Павел Лиховцев (Артем Быстров), пробивающий себе путь на вершины криминального мира. Его сын Женя (Егор Кенжаметов) восхищается отцом, готовым пойти на любые меры ради защиты семьи. Повзрослев, герой объединяет силы с Павлом, и вместе они становятся самым устрашающим преступным дуэтом Дальнего Востока. Но юноше оказывается мало достающихся ему славы и денег, поэтому вскоре он бросает вызов лидеру крупнейшей банды региона, подготавливая почву для масштабной криминальной войны. Через личные истории центральных героев в сериале будет раскрыта целая эпоха со всеми ее ужасами и величием, ее свободой и разрухой, ее взлетами и падениями.

Сценарий шоу был написан Олегом Маловичко, ранее работавшим над фильмами «Мажор в Сочи» и «Союз Спасения». Съемки в настоящий момент проходят в Москве и Карелии.

Быков наиболее известен по драмам «Сторож», удостоенной номинации на главный приз фестиваля «Кинотавр», и «Дурак», получившей награду за лучший сценарий премии «Ника».

Премьера шоу «Лихие» намечена на 2025 год.