«Форсажу 10» предсказывают стартовые сборы в районе $300 млн

В мире фильм обещает стать успешным, но в США ленте прочат значительно меньше денег, чем было у предшественников.

Премьера «Форсажа 10» состоится уже на этой неделе (19 мая), поэтому аналитики бокс-офиса подготовили приблизительный кассовый прогноз. Согласно Deadline, за стартовые выходные в мировом прокате гоночный боевик заработает примерно $295-$300 млн. Для серии в общем зачете это будет третий старт после «Форсажа 8» ($541,9 млн) и «Форсажа 7» ($397,6 млн).

Из этой огромной суммы основная прибыль традиционно придет с международной арены, где франшизу с Вином Дизелем по-прежнему горячо любят. За первые три дня на больших экранах фильму прогнозируют в мире примерно $235 млн и $60-70 млн по США. На родине высокооктановый боевик покажет один из самых слабых стартов в истории франшизы, опережая лишь первые три ленты и спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Новая картина начнет в США свое экранное шествие на уровне «Форсажа 4» ($70,9 млн) и «Форсажа 9» ($70,0 млн). В данном случае стоит учитывать, что четвертая лента вышла четырнадцать лет назад, когда семейная сага еще не дошла до своего пика популярности, а прошлую главу серии студия Universal выпустила в разгар пандемии коронавируса. Для разгара пандемии данные цифры были выдающимся коммерческим результатом, но не сейчас. В итоге седьмая часть заработала в Америке $173 млн. О провале «Форсажа 10» речи нет, учитывая ожидаемую мировую выручку, но новый блокбастер про Доминика Торетто является наглядным свидетельством того, что западная аудитория уже потихоньку устает от этой франшизы.