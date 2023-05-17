Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Форсажу 10» предсказывают стартовые сборы в районе $300 млн

«Форсажу 10» предсказывают стартовые сборы в районе $300 млн

17 мая 2023 15:34
«Форсажу 10» предсказывают стартовые сборы в районе $300 млн

В мире фильм обещает стать успешным, но в США ленте прочат значительно меньше денег, чем было у предшественников.

Премьера «Форсажа 10» состоится уже на этой неделе (19 мая), поэтому аналитики бокс-офиса подготовили приблизительный кассовый прогноз. Согласно Deadline, за стартовые выходные в мировом прокате гоночный боевик заработает примерно $295-$300 млн. Для серии в общем зачете это будет третий старт после «Форсажа 8» ($541,9 млн) и «Форсажа 7» ($397,6 млн).

Из этой огромной суммы основная прибыль традиционно придет с международной арены, где франшизу с Вином Дизелем по-прежнему горячо любят. За первые три дня на больших экранах фильму прогнозируют в мире примерно $235 млн и $60-70 млн по США. На родине высокооктановый боевик покажет один из самых слабых стартов в истории франшизы, опережая лишь первые три ленты и спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Новая картина начнет в США свое экранное шествие на уровне «Форсажа 4» ($70,9 млн) и «Форсажа 9» ($70,0 млн). В данном случае стоит учитывать, что четвертая лента вышла четырнадцать лет назад, когда семейная сага еще не дошла до своего пика популярности, а прошлую главу серии студия Universal выпустила в разгар пандемии коронавируса. Для разгара пандемии данные цифры были выдающимся коммерческим результатом, но не сейчас. В итоге седьмая часть заработала в Америке $173 млн. О провале «Форсажа 10» речи нет, учитывая ожидаемую мировую выручку, но новый блокбастер про Доминика Торетто является наглядным свидетельством того, что западная аудитория уже потихоньку устает от этой франшизы.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Читать далее 15 мая 2023
В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» Читать далее 16 мая 2023
Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Читать далее 16 мая 2023
COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» Читать далее 16 мая 2023
Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Читать далее 15 мая 2023
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Читать далее 17 мая 2023
Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Читать далее 16 мая 2023
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Читать далее 17 мая 2023
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Читать далее 17 мая 2023
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 17 мая 2023
Related video