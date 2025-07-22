Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Новости о зарубежных сериалах
Новости о зарубежных сериалах
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Гарри Поттер
Что посмотреть
Тесты
Horror Story
Must-see от кинозвезд
Marvel
Сериалы Netflix
Подборки Netflix
Эксклюзив
Оскар 2025
Cоветское кино
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля»
Шоу продюсирует Ридли Скотт.
Написать
18 июля 2025 10:00
Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел»
Новые серии появятся на Netflix 26 ноября.
Написать
17 июля 2025 10:00
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Психопат с кодексом чести под подушкой.
Написать
13 июля 2025 10:54
В разработку запущен спин-офф «Пролетая над гнездом кукушки» о Вожде Бромдене
Ранее вышел многосерийный приквел «Сестра Рэтчед», над которым работал Райан Мерфи.
Написать
7 июля 2025 12:07
Все открытия остались в первом сезоне: появились рецензии на финал «Игры в кальмара»
В разработке уже находится американский спин-офф, в котором сыграет Кейт Бланшетт.
Написать
27 июня 2025 17:47
На viju выходит сериал «Библиотекари: Следующая глава»
Зрелище для любителей «Индианы Джонса», «Доспехов Бога» и «Мумии».
Написать
25 июня 2025 13:58
Все истории заканчиваются: вышел трейлер второго сезона «Песочного человека»
Сериал вернется в июле.
Написать
18 июня 2025 10:34
Ксеноморфы атакуют синтетических солдат в трейлере сериала «Чужой: Земля»
Премьера состоится 12 августа.
Написать
6 июня 2025 15:32
Вышли трейлеры фильма «Аббатство Даунтон 3» и третьего сезона «Позолоченного века»
Действие обоих проектов разворачивается в одной вселенной.
Написать
4 июня 2025 16:40
Вышли трейлеры вторых сезонов «Поколения “Ви”» и «Миротворца»
Оба ролика были представлены на фестивале Comic Con Experience в Мехико.
Написать
2 июня 2025 14:48
Tudum 2025: что показали на ежегодном мероприятии Netflix
«Очень странные дела», «Игра в кальмара», «Уэнсдэй» и многое другое.
Написать
2 июня 2025 10:42
Тэрон Эджертон расследует поджоги в трейлере сериала «Дым»
Сезон будет включать девять эпизодов.
Написать
29 мая 2025 10:55
Стало известно, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону в сериале «Гарри Поттер»
Съемки начнутся этим летом.
Написать
27 мая 2025 19:04
Пеннивайз терроризирует детей в трейлере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Приквел дилогии «Оно».
Написать
21 мая 2025 13:57
Рири Уильямс становится новым Железным человеком в трейлере сериала «Железное Сердце»
Сезон будет состоять из шести эпизодов.
Написать
15 мая 2025 11:32
Netflix готовит мини-сериал о жизни Мадонны
Джулия Гарнер может получить новую возможность сыграть королеву поп-музыки.
Написать
13 мая 2025 11:49
Мэттью Гуд берется за нераскрытые преступления в трейлере сериала «Отдел Q»
Процедурал с шотландским акцентом от создателя «Хода королевы».
Написать
7 мая 2025 16:07
Сыграем в последний раз: вышел тизер третьего сезона «Игры в кальмара»
Заключительные серии выйдут 27 июня.
Написать
6 мая 2025 17:37
Джош Холлоуэй жмет на газ в трейлере криминального сериала «Дастер»
Бойкая агент ФБР вербует водителя, работающего на крупную ОПГ.
Написать
2 мая 2025 17:23
Джулианна Мур очаровывает Милли Олкок в трейлере сериала «Сирены»
Релиз всех пяти эпизодов состоится 22 мая.
Написать
28 апреля 2025 11:27
Четвертый сезон «Любовь. Смерть. Роботы» получил трейлер и дату релиза
Кровавые драки, дилдо с глазами, взрывной рок-концерт, котики и многое другое.
Написать
25 апреля 2025 12:45
Смиты снова в деле: вышел трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»
Шоу возвращается после двухлетнего перерыва, если не считать спин-офф «Рик и Морти: Аниме» (2024).
Написать
23 апреля 2025 10:36
Шарлотта Генсбур и Люк Кирби обмениваются танцорами в трейлере сериала «Этуаль»
Новый проект от создателей «Удивительной миссис Мейзел».
Написать
21 апреля 2025 15:40
На viju вскоре выйдет мини-сериал «Мисс Остин» о знаменитой британской писательнице
Экранизация книжного бестселлера Гилл Хорнби.
Написать
21 апреля 2025 11:54
Вышли трейлеры новых сезонов «И просто так» и «Покерфейса»
Оба сериала вернутся в мае.
Написать
17 апреля 2025 11:56
Киберпанк, который мы заслужили: топ лучших серий «Черного зеркала»
Хитовая антология, объединенная авторским взглядом Чарли Брукера, пополнилась седьмым сезоном. Вспоминаем, какие эпизоды влюбили нас в «Черное зеркало».
1 комментарий
15 апреля 2025 12:41
Пять лет спустя: чего ждать от второго сезона «Одних из нас»
Приключения Джоэла и Элли в постапокалиптическом мире продолжаются. Премьера второго сезона состоится уже 13 апреля.
Написать
11 апреля 2025 10:07
Сериал «Одни из нас» продлен на третий сезон
Создатели уверены в дальнейшем успехе.
Написать
10 апреля 2025 15:10
Андроид Александр Скарсгард выходит из-под контроля людей в трейлере сериала «Киллербот»
Телеадаптация книжной линейки, удостоенной премии «Небьюла».
Написать
10 апреля 2025 11:14
Продюсеры «Переходного возраста» ведут переговоры о втором сезоне
Проект может превратиться в антологию.
Написать
10 апреля 2025 10:36
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить