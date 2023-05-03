«Джон Уик 4» получил дату выхода на стриминге

Студия Lionsgate анонсировала дату выхода боевика «Джон Уик 4» на стриминговых сервисах. Цифровая премьера фильма состоится 23 мая. Кроме того, 13 июня картина будет выпущена на Blu-ray и 4K Ultra HD в комбинированном издании, а также на DVD и видео по запросу.

Картина повествует о легендарном наемном убийце Джоне Уике (Киану Ривз), перешедшем дорогу могущественным лидерам теневого криминального мира. На героя открывается охота, которую возглавляет молодой и честолюбивый член Правления Маркиз (Билл Скарсгард). Ситуация кажется безвыходной, но Джон находит неожиданный способ выбраться из западни.

Режиссером ленты выступил Чад Стахелски, ранее работавший над всеми предыдущими частями «Джона Уика». После мировой премьеры в марте этого года фильм получил отличные отзывы от зрителей и критиков: в данный момент средний балл его одобрения от прессы на агрегаторе RottenTomatoes составляет 94%, а от широкой аудитории — 93%. Он также стал хитом мирового проката, имея в активе $402 млн кассовых сборов.

В настоящее время студия Lionsgate работает над двумя спин-оффами «Джона Уика»: фильмом «Балерина» (релиз намечен на июнь 2024 года) с Аной де Армас в главной роли и сериалом «Континенталь» (релиз намечен на сентябрь 2023 года) об истории одноименного отеля.