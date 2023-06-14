Актриса Зази Битц рассказала о съемках в «Джокере 2» и сотрудничестве с Леди Гагой

Также исполнительница ответила, вернется ли она к роли Домино в «Дэдпуле 3».

Зази Битц на днях активно взаимодействовала с прессой, прокомментировав, помимо прочего, предстоящий сиквел «Джокера», в котором она снималась вместе с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. В беседе с Variety исполнительница роли Софи Дюмон заявила, что режиссер Тодд Филлипс обязательно всех удивит, потому что вторая часть будет кардинально отличаться от оригинала:

«Думаю, что люди будут удивлены, так как наша картина обманывает ожидания — это настоящий мюзикл. На съемках мы все время занимались самовыражением через музыку и танцы. Уверена, данный подход отлично сработает».

Если с Фениксом Битц ранее работала над оригинальным «Джокером», то сотрудничество с Гагой, сыгравшей обновленную Харли Квинн, для нее в новинку. Вот как она описывает свою коллегу:

«Она теплый и дружелюбный человек. На съемках рядом с ней я ощущала себя очень комфортно. Она была погружена в своего персонажа и все в этом духе, но она правда довольно приземленная личность».

«Джокер» не единственная комикс-франшиза, в которой участвует Битц. Ранее звезда «Атланты» сыграла невероятно везучую наемницу Домино в «Дэдпуле 2», однако в триквеле, к съемкам которого несколько недель назад приступил режиссер Шон Леви, она не участвует. Об этом артистка заявила в параллельном интервью для портала Decider, комментируя слухи о том, что из-за забастовки Гильдии сценаристов Райан Рейнольдс не сможет импровизировать на площадке:

«На самом деле я не участвую в «Дэдпуле 3», поэтому я не в курсе, что у них там происходит. Предполагаю, что они могли взять паузу. В любом случае с нетерпением жду фильм».

Премьера «Дэдпула 3» сейчас намечена на 3 мая 2024 года. «Джокер: Безумие на двоих» стартует в кинотеатрах спустя несколько месяцев — 4 октября 2024 года. С 13 июля Битц можно будет увидеть в детективном мини-сериале Стивена Содерберга «Замкнутый круг».