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Clerks 2 Клерки 2 2006
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Клерки 2»

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Georgii 2 апреля 2015, 12:51
Смотрели с девушкой на CD.Выключили на 50-ой минуте...

Фильм-дер.мо.Куча тупого американского базара в перемешку с отменной матершиной(причем не в тему и нифига не смешно).Все действие разворачивается в одних декорациях.Сюжета не видно.

Я могу предположить зачем снимают это кино(деньги) и почему в нем кто-то решается играть(деньги).Меня поражает только одно - почему такое г.... крутят в наших кинотеатрах.

РЕЗЮМЕ:очередной легальный развод людей на бабки наряду с убить билла -2 и волчьей ямой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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