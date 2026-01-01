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Постер фильма Гармония
Киноафиша Фильмы Гармония

Гармония

Harmonia
США / драма, детектив, триллер / 18+
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Постер фильма Гармония
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В ролях

Кэрри Кун
Кэрри Кун
Rita Cooper
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Ricki King
Белла Рэмси
Белла Рэмси
Ella Cooper
Одесса Янг
Одесса Янг
Jo Cooper
Трэйси Леттс
Трэйси Леттс
Reuben Cooper
Джейми Рэй Ньюман
Denise
Шиван Уильямс
Шиван Уильямс
Shine
Морган Тейлор Кэмпбелл
Luna
Шэрон Тейлор
Шэрон Тейлор
Anya
Джон Кассини
Джон Кассини
Филип Грэйнджер
Филип Грэйнджер
Officer Mike Greene
Нелс Леннарсон
Режиссер Гай Наттив
Сценарист Гай Наттив, Noa Berman-Herzberg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 8 января 2027
Дата выхода
8 января 2027 США
Производство Sight Unseen Pictures, Scythia Films, New Native Pictures
Другие названия
Harmonia, Virginia

Рейтинг фильма

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