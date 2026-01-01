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Гармония
Harmonia
США / драма, детектив, триллер / 18+
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О фильме
Расписание
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В ролях
Кэрри Кун
Rita Cooper
Лили Джеймс
Ricki King
Белла Рэмси
Ella Cooper
Одесса Янг
Jo Cooper
Трэйси Леттс
Reuben Cooper
Джейми Рэй Ньюман
Denise
Шиван Уильямс
Shine
Морган Тейлор Кэмпбелл
Luna
Шэрон Тейлор
Anya
Джон Кассини
Филип Грэйнджер
Officer Mike Greene
Нелс Леннарсон
Режиссер
Гай Наттив
Сценарист
Гай Наттив
,
Noa Berman-Herzberg
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Премьера в мире
8 января 2027
Дата выхода
8 января 2027
США
Производство
Sight Unseen Pictures, Scythia Films, New Native Pictures
Другие названия
Harmonia, Virginia
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