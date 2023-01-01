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Гай Наттив
Гай Наттив Guy Nattiv
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Гай Наттив

Guy Nattiv

Дата рождения
24 мая 1973
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Тель-Авив, Израиль

Популярные фильмы

Кожа
Кожа (2018)
6.8
Голда. Судный день
Голда. Судный день (2023)
6.214286
Top 5 Oscars
Top 5 Oscars (2020)
0

Фильмография Гай Наттив

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Режиссер 3
Голда. Судный день 6.2
Голда. Судный день Golda
биография, драма, военный 2023, Великобритания / США
Билеты
Top 5 Oscars
Top 5 Oscars Top 5 Oscars
короткометражный 2020, Великобритания / Канада / США
Кожа 6.8
Кожа Skin
драма, биография 2018, США
Смотрите за 1
Новости о Гай Наттив
Появился первый кадр с Хелен Миррен из байопика о Голде Меир
Появился первый кадр с Хелен Миррен из байопика о Голде Меир
Хелен Миррен сыграет израильскую «железную леди» в байопике «Голда»
Хелен Миррен сыграет израильскую «железную леди» в байопике «Голда»
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