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Гай Наттив
Guy Nattiv
Киноафиша
Персоны
Гай Наттив
Гай Наттив
Guy Nattiv
Дата рождения
24 мая 1973
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Тель-Авив, Израиль
Популярные фильмы
Кожа
(2018)
6.8
Голда. Судный день
(2023)
6.214286
Top 5 Oscars
(2020)
0
Фильмография Гай Наттив
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Короткометражный
Год
Все
2023
2020
2018
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
6.2
Голда. Судный день
Golda
биография, драма, военный
2023, Великобритания / США
Билеты
Top 5 Oscars
Top 5 Oscars
короткометражный
2020, Великобритания / Канада / США
6.8
Кожа
Skin
драма, биография
2018, США
Смотрите за 1
Новости о Гай Наттив
Появился первый кадр с Хелен Миррен из байопика о Голде Меир
Хелен Миррен сыграет израильскую «железную леди» в байопике «Голда»
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