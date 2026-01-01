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Постер фильма Royal Ballet & Opera 2026/27: Carmen
Киноафиша Фильмы Royal Ballet & Opera 2026/27: Carmen

Royal Ballet & Opera 2026/27: Carmen

, 2026
Royal Ballet & Opera 2026/27: Carmen
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Постер фильма Royal Ballet & Opera 2026/27: Carmen
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Детали фильма

Продолжительность 3 часа 35 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 10 ноября 2026
Дата выхода
10 ноября 2026 Германия
15 ноября 2026 Польша

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