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Трюфель
6.1
Трюфель
, 2024
Trifole
Италия / приключения, драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
6.1
Трюфель
Официальный трейлер
Официальный трейлер
О фильме
Далия отправляется в Пьемонт, чтобы ухаживать за своим стареющим дедушкой Игорем, опытным собирателем. Вооружившись его верной собакой Бирбой, она отправляется на охоту за большим трюфелем, чтобы продать его и спасти родной дом.
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В ролях
Умберто Орсини
Igor
Маргерита Буй
Marta
Birba
Dog
Энцо Лаччетти
Auctioneer
Фрэнсис Шолто-Дуглас
Princess Casey
Francesco Zecca
Daniel McVicar
Натали Перез
Ydalie Turk
Dalia
Caterina Balivo
Auction presenter
Valter Bertero
Trumpet man
Ilaria Brusadelli
Truffle fair assistant
Режиссер
Gabriele Fabbro
Сценарист
Ydalie Turk
,
Gabriele Fabbro
Композитор
Alberto Mandarini
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2024
Премьера в мире
10 октября 2024
Дата выхода
10 октября 2024
Италия
T
Сборы в мире
$125 178
Производство
TrifoleMovie, Cinefonie, Ministero della Cultura (MiC)
Другие названия
Trifole, Trifole - Le radici dimenticate, Truffles
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Трейлеры фильма
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Трюфель
Официальный трейлер
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