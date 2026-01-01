Типовой дворец культуры при авиационном заводе был построен в конце 30-х годов прошлого
века, но известность и культовый статус он приобрёл лишь спустя 50 лет, когда
два комсомольца — Игорь Тонких и Александр Ларин — организовали при ДК клуб
филофонистов. Постепенно небольшая организация меломанов превратилась в крупнейший
в мире пиратский рынок, сцена ДК открыла двери для лучших российских и западных рок-групп,
а сама Горбушка стала не просто местом глобальной тусовки и гигантским маркетплейсом,
а настоящим окном в мир.