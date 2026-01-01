Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дом, который построил Джек» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Старый автомобиль
Старый автомобиль

, 1957
Dedecek automobil
Чехословакия / комедия, исторический / 18+
О фильме

Мотоциклисты чешского производства участвовали с 1904 года в гонках, которые были организованы в окрестностях Дурдана, во Франции. Тогда чешский механик Франтик Пройса выступал на мотоцикле «Лаурин и Клемент» (Laurin & Klement) из Млада-Болеслава. Он влюбился в Нанетт, которая была дочерью французского механика. Через некоторое время пришло время пересесть с мотоциклов на автомобили, гонки для которых организовывали во французском Гайон в 1909 году. Эти соревнования выиграл чешский гонщик — граф Александр Коловрат, а его механик Франтик Пройса женился на Нанетт в местном костёле.

В ролях

Раймон Бюссьер
Ginette Pigeon
Лудек Мунзар
Радован Лукавски
Йосеф Глиномаз
Аннет Пуавр
Режиссер Алфред Радок
Сценарист Адольф Бранальд, Алфред Радок
Композитор Ян Фишер, J.S. Fischer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 29 марта 1957
Дата выхода
29 марта 1957 Чехословакия
Производство Studio Hraných Filmov Bratislava
Другие названия
Dedecek automobil, Bunicul automobil, El abuelo automóvil, Großvater Automobil, Pierwszy wyścig, Vintage Car, Старый автомобиль

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Омар Хайям одной фразой объяснил, почему мужчины изменяют женам: причина всегда одна
Всего 3 вопроса, которые помогут определить, кто перед вами: не зря Ахматова спрашивала: «Чай или кофе?»
Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
Скучаете по «Первому отделу»? Вот канадский детектив с напарницами, который скрасит ожидание 6-го сезона
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
Докажите, что «В бой идут одни "старики"» – ваш любимый фильм: найдите среди 6 кадров тот, что из другого кино (тест)
26 000+ зрителей уже оценили эту криминальную драму из России: «похожа на "Во все тяжкие"», только вместо Хайзенберга – женщина
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
Первый достойный русский ужастик большинство россиян увидели ещё детьми: «Мне 38, до сих пор боюсь пересматривать»
Этот сериал Netflix «в 357 раз лучше "Игры престолов"»: а ведь там нет ни одного дракона – зато оценка 8.2 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше