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3.8
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The Corpse 2
3.8
The Corpse 2
, 2026
Quy Nhap Trang 2
Вьетнам / ужасы
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
3.8
В ролях
Phuong Binh
Doan Quoc Dam
Кха Ню
Dao Anh Tuan
Куанг Туан
Phương Bình
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Вьетнам
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2026
Сборы в мире
$22 690
Производство
AI Media Films, CJ CGV Viet Nam, V Pictures
Другие названия
Quy Nhap Trang 2, The Corpse 2, Quỷ Nhập Tràng 2, 開棺2：家族詛咒
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Рейтинг фильма
3.8
Оцените
10
голосов
3
IMDb
Обновлено 30 марта 2026
Отзывы о фильме
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