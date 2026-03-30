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Постер фильма The Corpse 2
3.8
Киноафиша Фильмы The Corpse 2
3.8

The Corpse 2

, 2026
Quy Nhap Trang 2
Вьетнам / ужасы
Постер фильма The Corpse 2
3.8

В ролях

Phuong Binh
Doan Quoc Dam
Кха Ню
Dao Anh Tuan
Куанг Туан
Phương Bình
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Вьетнам
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2026
Сборы в мире $22 690
Производство AI Media Films, CJ CGV Viet Nam, V Pictures
Другие названия
Quy Nhap Trang 2, The Corpse 2, Quỷ Nhập Tràng 2, 開棺2：家族詛咒

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3 IMDb
Обновлено 30 марта 2026

Отзывы о фильме

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