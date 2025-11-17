В ролях
Анна Мрозовская
Policewoman Witewska
Agata Oblakowska-Mazurkiewicz
Deputy
Maciej Raniszewski
Father of Adam
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Artur Wyrzykowski
Сценарист
Artur Wyrzykowski
Композитор
Teoniki Rozynek
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
26 мая 2026
Премьера в мире
17 ноября 2025
Производство
Bold Humans, Ideo, Canal+ Polska
Другие названия
To sie nie dzieje, This Is Not Happening, Ei ole võimalik!, To się nie dzieje