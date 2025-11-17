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Постер фильма This Is Not Happening
5.8
Киноафиша Фильмы This Is Not Happening
5.8

This Is Not Happening

, 2025
To sie nie dzieje
Польша / триллер / 18+
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Постер фильма This Is Not Happening
5.8
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В ролях

Томаш Шухардт
Томаш Шухардт
Bartek Drzewiecki
Полина Галазка
Полина Галазка
Maja
Borys Otawa
Daniel
Monika Dawidziuk
Zuza
Анна Мрозовская
Policewoman Witewska
Agata Oblakowska-Mazurkiewicz
Deputy
Dariusz Maj
Tytus
Maciej Raniszewski
Father of Adam
Albert Pysk
Karol
Anna Kieca
Dispatcher
Andrzej Galla
Elzbieta Golinska
Режиссер Artur Wyrzykowski
Сценарист Artur Wyrzykowski
Композитор Teoniki Rozynek
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 26 мая 2026
Премьера в мире 17 ноября 2025
Дата выхода
20 марта 2026 Польша
Производство Bold Humans, Ideo, Canal+ Polska
Другие названия
To sie nie dzieje, This Is Not Happening, Ei ole võimalik!, To się nie dzieje

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 18 марта 2026

Отзывы о фильме

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