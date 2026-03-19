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Постер фильма Танец с медведем
Киноафиша Фильмы Танец с медведем

Танец с медведем

, 2026
Tanec s medvedem
Чехия / драма
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Постер фильма Танец с медведем
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В ролях

Pavla Gajdosíková
Linda
Криштоф Гадек
Криштоф Гадек
Marek
Vladimír Javorský
Зузана Кренерова
Клара Мелишкова
Mother
Петра Спалкова
Режиссер Житка Рудольфова
Сценарист Lucie Boksteflová
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
19 марта 2026 Чехия
Бюджет 45 000 000 CZK
Сборы в мире $24 852
Другие названия
Tanec s medvedem

Рейтинг фильма

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Обновлено 5 марта 2026

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