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Танец с медведем
Танец с медведем
, 2026
Tanec s medvedem
Чехия / драма
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Pavla Gajdosíková
Linda
Криштоф Гадек
Marek
Vladimír Javorský
Зузана Кренерова
Клара Мелишкова
Mother
Петра Спалкова
Режиссер
Житка Рудольфова
Сценарист
Lucie Boksteflová
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
19 марта 2026
Дата выхода
19 марта 2026
Чехия
Бюджет
45 000 000 CZK
Сборы в мире
$24 852
Другие названия
Tanec s medvedem
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Обновлено 5 марта 2026
Отзывы о фильме
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