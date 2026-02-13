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Постер фильма Люби меня, люби меня
4.6
Киноафиша Фильмы Люби меня, люби меня
4.6

Люби меня, люби меня

, 2026
Love Me, Love Me
Италия, США / драма, мелодрама
Пойду 5
Не пойду 0
Постер фильма Люби меня, люби меня
4.6
Пойду 5
Не пойду 0

В ролях

Миа Дженкинс
June
Андреа Гуо
Андреа Гуо
Amelia
Madior Fall
Jackson
Пепе Баррозо
James
Лука Мелуччи
Will
Микеланджело Виццини
Blaze
Pepe Barroso
James
Luca Melucci
Will
Michelangelo Vizzini
Blaze
Vanessa Donghi
Ari
Elizabeth Kinnear
April
Tommaso Caporali
Austin
Режиссер Роджер Камбл
Сценарист Veronica Galli, Serena Tateo
Композитор Ginevra Nervi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 13 февраля 2026
Премьера в мире 13 февраля 2026
Производство Amazon MGM Studios, Leone Film Group, Lotus Production
Другие названия
Love Me, Love Me, Amor Demais, Kochaj mnie, kochaj mnie, Love Me, Love Me: Cuori Magnetici, Sev Beni, Sev Beni, Szeress, szeress!, Люби меня, люби меня, 愛我愛我, Love Me Love Me: Corações Magnéticos, 爱我，爱我：心动磁场

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 14 голосов
4.2 IMDb
Обновлено 12 февраля 2026

Отзывы о фильме

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