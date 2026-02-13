ПроизводствоAmazon MGM Studios, Leone Film Group, Lotus Production
Другие названия
Love Me, Love Me, Amor Demais, Kochaj mnie, kochaj mnie, Love Me, Love Me: Cuori Magnetici, Sev Beni, Sev Beni, Szeress, szeress!, Люби меня, люби меня, 愛我愛我, Love Me Love Me: Corações Magnéticos, 爱我，爱我：心动磁场
Рейтинг фильма
4.6
Оцените14 голосов
4.2IMDb
Обновлено 12 февраля 2026
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате