Постер фильма TheatreHD: Венская опера: Дон Жуан
TheatreHD: Венская опера: Дон Жуан

TheatreHD: Венская опера: Дон Жуан

Wiener Staatsoper: Don Giovanni 18+
Билеты от 1100 ₽

О фильме

Один день из жизни хрестоматийного соблазнителя глазами Барри КоскиБарри Коски ставит «Дон Жуана» Моцарта в Вене как мрачный ноктюрн с психологически точным изображением персонажей и изрядной долей юмора. Сценография Катрин Леа Таг символизирует духовное бесплодие главного героя: на фоне архаичного пустынного пейзажа, он, нуждаясь в ближних (женщинах и слугах) для собственного удовлетворения, сам лишь с удовольствием сеет хаос. Кайл Кетельсен в заглавной партии просто источает тестостерон, Филипп Слай (Лепорелло) – идеальный слуга такому господину, а Кейт Линдси (Эльвира), словно чистый дух, с упрёком парит над Дон Жуаном – пресловутым мужчиной-ребёнком с бесстрашным и игривым отношением к миру и невыносимой лёгкостью бытия.Под чутким руководством Филиппа Жордана оркестр Венской государственной оперы мастерски ведёт Дон Жуана сквозь череду роковых встреч и ошибочных идентичностей к неизбежному столкновению с собственным моральным падением: призраком Командора, неотступно дышащим ему в спину.В своём первом спектакле из цикла Да Понте на сцене Венской оперы режиссёр Барри Коски делает то, что умеет лучше всего: концентрирует действие сугубо на персонажах. «Мне кажется, что такие персонажи, как Дон Жуан – это зеркала, в которых мы видим самих себя. Иногда кривые зеркала, иногда вообще разбитые, иногда отражение оказывается нелестным». Режиссёрская работа Коски действительно впечатляет – он раскрывает новые грани персонажей и доверяет певцам донести до зрителя своё видение. Кайл Кетельсен в партии Дон Жуана и Филипп Слай – Лепорелло «главенствуют на сцене и смело бросают вызов традиционным прочтениям» (ORF). Ханна-Элизабет Мюллер «убедительна» в партии Донны Анны, а молодая Патрисия Нольц прекрасно дебютирует в роли Церлины рядом с «виртуозным» Петером Келлером в роли Мазетто. Дирижёр Филипп Жордан «деликатно аккомпанирует речитативам на клавесине» и «достигает прозрачности, чёткости и поэтичности на основе исторической музыкальной интерпретации» (Der Standard).

Страна Австрия
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Барри Коски
В ролях
Кейт Линдси
Ханна-Элизабет Мюллер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Расписание и билеты
Балтика
19:30 от 1100 ₽
Киномакс Водный
19:30 от 1100 ₽
Полное расписание и билеты

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«TheatreHD: Венская опера: Дон Жуан» в кинотеатрах

Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вт 10 вс 15 вс 22 пт 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Балтика
Сходненская
2D, SUB
19:30 от 1100 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D, SUB
19:30 от 1100 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D, SUB
19:30 от 1100 ₽
Полное расписание и билеты
