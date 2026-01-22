«КОШ» — это глубокая социальная драма с элементами ироничной комедии о чести, любви. Это история о том, что между „прощай“ и „добро пожаловать“ — тонкая грань. И важно сделать верный шаг. Сможет ли Азирет построить дом своей мечты, начав с копания чужих могил? И какова цена успеха в мире, где всё решают деньги? Почему это стоит увидеть? * Многослойный сюжет: Фильм виртуозно балансирует между острым юмором и глубокой человеческой драмой. * Актуальность: Честный взгляд на трудности «маленького человека» в большом городе. * Сильные эмоции: История о любви, которая проходит проверку бедностью, и о дружбе, которая не боится никакой работы. Готовы ли вы увидеть, как рождается надежда там, где ее меньше всего ждут?