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Постер фильма Очень веселая загадка
4.8
Киноафиша Фильмы Очень веселая загадка
4.8

Очень веселая загадка

, 2025
Very Merry Mystery
Канада / мелодрама / 18+
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Постер фильма Очень веселая загадка
4.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Эшли Мюррэй
Эшли Мюррэй
Bea King
Тристан Уайлдз
Troy Rhodes
Рейнбоу Фрэнкс
Dr. Maurice Whitaker
Самора Смоллвуд
Whitney Foster
Ромэйн Вейт
Calvin Dee
Zahra Bentham
Desiree Barnes
Robinne Fanfair
Deborah King
Kathy Maloney
Evelyn Whittaker
Кимберли Хьюи
Grace Burton
Дженни Бризард
Mrs. Brewer
Режиссер Winnifred Jong
Сценарист Andrea Reindl
Композитор Meiro Stamm
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 декабря 2025
Премьера в мире 13 декабря 2025
Бюджет $1 528 685
Производство Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Neshama Entertainment, Ontario Creates
Другие названия
Very Merry Mystery

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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