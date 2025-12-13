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Очень веселая загадка
4.8
Очень веселая загадка
, 2025
Very Merry Mystery
Канада / мелодрама / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Эшли Мюррэй
Bea King
Тристан Уайлдз
Troy Rhodes
Рейнбоу Фрэнкс
Dr. Maurice Whitaker
Самора Смоллвуд
Whitney Foster
Ромэйн Вейт
Calvin Dee
Zahra Bentham
Desiree Barnes
Robinne Fanfair
Deborah King
Kathy Maloney
Evelyn Whittaker
Кимберли Хьюи
Grace Burton
Дженни Бризард
Mrs. Brewer
Режиссер
Winnifred Jong
Сценарист
Andrea Reindl
Композитор
Meiro Stamm
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
13 декабря 2025
Премьера в мире
13 декабря 2025
Бюджет
$1 528 685
Производство
Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Neshama Entertainment, Ontario Creates
Другие названия
Very Merry Mystery
Еще
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
10
голосов
4.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 9 декабря 2025
Отзывы о фильме
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