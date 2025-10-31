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Постер фильма Понгала
5.8
Киноафиша Фильмы Понгала
5.8

Понгала

, 2025
Pongala
Индия / драма / 18+
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Постер фильма Понгала
5.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Индранс
Sampath Ram
Roshan Basheer
Бабурадж
Хариш Утхаман
Шринатх Бахаси
Аленсир Лей Лопес
Kichu Tellus
Bibin George
Смину Сидзе
Судхир Карамана
Сарат Кумар
Режиссер A.B. Binil
Сценарист A.B. Binil
Композитор Ранджин Радж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 12 июня 2026
Премьера в мире 31 октября 2025
Дата выхода
5 декабря 2025 Великобритания 15
5 декабря 2025 Индия A
31 октября 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $4 818
Производство Global Pictures Entertainment, KGF Studio, Thea Creations
Другие названия
Pongala, Подношение

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
3.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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