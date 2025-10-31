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Понгала
5.8
Понгала
, 2025
Pongala
Индия / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Индранс
Sampath Ram
Roshan Basheer
Бабурадж
Хариш Утхаман
Шринатх Бахаси
Аленсир Лей Лопес
Kichu Tellus
Bibin George
Смину Сидзе
Судхир Карамана
Сарат Кумар
Режиссер
A.B. Binil
Сценарист
A.B. Binil
Композитор
Ранджин Радж
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
12 июня 2026
Премьера в мире
31 октября 2025
Дата выхода
5 декабря 2025
Великобритания
15
5 декабря 2025
Индия
A
31 октября 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$4 818
Производство
Global Pictures Entertainment, KGF Studio, Thea Creations
Другие названия
Pongala, Подношение
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
12
голосов
3.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
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