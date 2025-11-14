Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тихая ночь, смертельная ночь 5: Создатель игрушек
4.6
Киноафиша Фильмы Тихая ночь, смертельная ночь 5: Создатель игрушек
4.6

Тихая ночь, смертельная ночь 5: Создатель игрушек

, 1991
Silent Night, Deadly Night 5: The Toy Maker
США / ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Тихая ночь, смертельная ночь 5: Создатель игрушек
4.6

О фильме

Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу…

В ролях

Ван Кваттро
Tom Quinn
Трэйси Фрэйм
Noah Adams
Микки Руни
Joe Petto
Джерри Блэк
Harold
Клинт Ховард
Клинт Ховард
Ricky
Уильям Торн
Derek
Jane Higginson
Sarah Quinn
Нейт Хантер
Kim
Conan Yuzna
Lonnie
Brian Bremer
Pino
Сценарист Брайан Юзна, Мартин Китроссер
Композитор Matthew Morse
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 6 ноября 1991
Производство Still Silent Films Inc.
Другие названия
Silent Night, Deadly Night 5: The Toy Maker, Brincando com o Terror, Cicha noc, śmierci noc 5: Mordercze zabawki, Douce Nuit, Sanglante Nuit 5: Les Jouets de la Mort, Douce nuit, sanglante nuit: les jouets de la mort, Juegos diabólicos, Juguetes diabólicos, Juguetes mortales, Natal Sangrento 5: O Horror na Loja de Brinquedos, Püha öö surmav öö 5, Silent Night, Deadly Night 5: Smrtící hračky, Silent Night, Deadly Night V: The Toy Maker, The Toy Boy, The Toy Maker, Tiha noć, smrtonosna noć 5: Proizvođač igračaka, Toys - Tödliches Spielzeug, Тихая ночь, смертельная ночь 5: Создатель игрушек, キラー・ホビー　オモチャが殺しにやって来る, Toy Boy

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Обновлено 14 ноября 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Миронов, Папанов, Мордюкова — и ни одной подсказки: сложный тест для тех, кто помнит советское кино наизусть
После успеха «Ментовских войн» Устюгов снял фильм о войне: даже «Штрафбат» лучше этой «пустышки» с оценкой 2.2
Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»
В СССР этот фильм с восторгом посмотрели 84.4 млн зрителей, а сейчас от него воротят нос: «все грустно и тошнотворно»
Хватает и 10 минут, чтобы втянуться: этот захватывающий сериал от Amazon с 8,0 на IMDb — редкий бриллиант среди боевиков
«Берегись автомобиля» и ошибиться в тесте по кино СССР: вспомните 5 фильмов по кадру с водителем
Харли Квинн — шут, а Бэтмен — рыцарь: у DC есть готовое фэнтези не хуже «Игры престолов», но есть один важный нюанс
Не «Шерлок» и не «Настоящий детектив»: 3 малоизвестных сериала с рейтингами выше 7,4 для идеальных выходных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше