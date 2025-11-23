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Скоро в прокате «Одиссея»
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Королевская Рождественская надежда
6.9
Королевская Рождественская надежда
, 2025
A Royal Christmas Hope
США / мелодрама / 18+
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0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
6.9
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Jenna Michno
Julia
Роберт Адамсон
Prince Christopher
Kayla Fields
Alexis
Джеймс Хайд
Mr. Freemont
Даниэль Мандей
Butch Klein
Malcolm
Рене Эштон
Mrs. Freemont
Indiana Arnold
Carter
Sonny Burnette
Self - Hotel Guest
Lincoln Crum
Street Santa
Victoria Cruz
Denise
Режиссер
Nadeem Soumah
Сценарист
Adam Rockoff
Композитор
David Findlay
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
23 ноября 2025
Премьера в мире
23 ноября 2025
Производство
Formula Features
Другие названия
A Royal Christmas Hope, A Prince’s Christmas Hope
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
15
голосов
6.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 1 ноября 2025
Отзывы о фильме
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