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6.9
Киноафиша Фильмы Королевская Рождественская надежда
6.9

Королевская Рождественская надежда

, 2025
A Royal Christmas Hope
США / мелодрама / 18+
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6.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Jenna Michno
Julia
Роберт Адамсон
Prince Christopher
Kayla Fields
Alexis
Джеймс Хайд
Mr. Freemont
Даниэль Мандей
Butch Klein
Malcolm
Рене Эштон
Mrs. Freemont
Indiana Arnold
Carter
Sonny Burnette
Self - Hotel Guest
Lincoln Crum
Street Santa
Victoria Cruz
Denise
Режиссер Nadeem Soumah
Сценарист Adam Rockoff
Композитор David Findlay
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 23 ноября 2025
Премьера в мире 23 ноября 2025
Производство Formula Features
Другие названия
A Royal Christmas Hope, A Prince’s Christmas Hope

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 1 ноября 2025

Отзывы о фильме

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