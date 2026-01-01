Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Андалузский экспресс
Андалузский экспресс
El expreso de Andalucía
18+
Напомним о выходе в прокат
криминал
Страна
Испания / Италия
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
1956
Производство
Fortuna Films, Teide P.C.
Другие названия
El expreso de Andalucía, Express Train from Andalucía, Die Welt wird uns gehören, Expreso de Andalucía, Il mondo sarà nostro, Le monde sera nôtre, Les salauds paient toujours, Schurken betalen hun schuld, Touchez pas aux bijoux, 暗黒街は俺のものだ
Режиссер
Francisco Rovira Beleta
В ролях
Хорхе Мистраль
Marisa de Leza
Мара Берни
Vicente Parra
Ignazio Balsamo
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
