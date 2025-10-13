Мортал Комбат 3

«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь

Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым

Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется

Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса

Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть

МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца

Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря

Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»

В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом

Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?