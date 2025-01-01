Меню
Жертвы греха
Жертвы греха
Víctimas del pecado
18+
криминал
драма
мюзикл
Страна
Мексика
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1951
Производство
Cinematográfica Calderón S.A.
Другие названия
Víctimas del pecado, Victims of Sin, Verbotene Straße, Quartier interdit, Ofiary grzechu, Oi kores tis amartias, Synnin uhrit, Verboden kwartier, Victimes du péché, Vítimas do Pecado, Vittime del peccato, Жертвы греха
Режиссер
Эмилио Фернандес
В ролях
Нинон Севилла
Тито Хунко
Родольфо Акоста
Рита Монтанер
Исмаэль Перес
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
10
голосов
7.5
IMDb
Отзывы о фильме
