О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Девочка или мальчик
Девочка или мальчик
Holka nebo kluk
18+
комедия
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1939
Производство
Slavia Film
Другие названия
Holka nebo kluk, Girl or Boy?
Режиссер
Владимир Славинский
В ролях
Adina Mandlová
Мари Блажкова
Теодор Пистек
Вацлав Трегл
Ружена Шлемрова
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
