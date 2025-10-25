Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Билеты от 710 ₽
BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL
2017 BTS Live Trilogy Episode III: The Wings Tour the Final - Remastered
документальный
музыка
Билеты от 710 ₽
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$120 405
Другие названия
2017 BTS Live Trilogy Episode III: The Wings Tour the Final - Remastered
В ролях
BTS
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Расписание и билеты
Мягкий кинотеатр Отрада
15:00
от 710 ₽
Полное расписание и билеты
25 октября
от 710 ₽
Все кинотеатры
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
«BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL» в кинотеатрах
сб
25
от 400 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
15:00
от 710 ₽
Полное расписание и билеты
Ксеноморфы бывают разные – черные, серые, страшные: почему монстры в «Чужой: Земля» непохожи на классических Чужих
«Это была суровая зима»: фанаты уверены, что Шрек сожрал собственных сыновей — вот как к этому пришли
В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед
Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге
Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом
Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»
Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»
На Хэллоуин будет не по себе и взрослым: топ-5 фильмов для детей, которые на самом деле страшнее, чем должны быть
Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем
Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было
Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)
