Постер фильма The Visitor
1 постер
Киноафиша Фильмы The Visitor

The Visitor

The Visitor
Страна Литва / Норвегия / Швеция
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 26 сентября 2025
Дата выхода
26 сентября 2025 Литва N13
Производство M-Films, Stær, Garagefilm International
Другие названия
The Visitor, Svečias
Режиссер
Vytautas Katkus
В ролях
Saule Bliuvaite
Ханне Матисен Хага
Egle Gabrenaite
Darius Silenas
Арвидас Дапсис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
