Постер фильма TheatreHD: Кристиан Тилеманн. Тристан и Изольда
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Кристиан Тилеманн. Тристан и Изольда

TheatreHD: Кристиан Тилеманн. Тристан и Изольда

Christian Thielemann: Tristan und Isolde 18+
О фильме

От монументального произведения немецкого фольклора — к балладе высокого романтизма. Постановка Марко Артуро Марелли — настоящее произведение искусства: вместо пустого минимализма и псевдоинтеллектуальной глубины — кристально простые сценические решения и экономичное, но эффектное световое оформление Фридевальта Дегена, подчеркивающие настоящую, еле уловимую метафизику оперы Вагнера. «Тристан и Изольда» — сочинение гениальное по мастерству выражения и мощи музыки; а психологическая глубина настолько сильна, что Ницше называл оперу opus metaphysicum всего искусства и не мог найти произведения, равного ей по силе воздействия. Сцена намеренно отодвигается на второй план, чтобы дать музыке и голосам то пространство, которого они заслуживают. Изольда Камиллы Нилунд эмоциональна, но сдержанна; Клаус Флориан Фогт с его лучезарно-ярким звучанием полностью растворяется в эйфории любви. Единение влюблённых, слово шёлковым коконом, окутано темным мерцающим тембром Брангены (Таня Ариане Баумгартнен). Король Марк Георга Цеппенфельда — ясный и проницательный, одновременно авторитарный и глубоко человечный. Дирижер Кристиан Тилеманн не только создает совершенно новое звуковое произведение, извлекая на свет беспрецедентные, в высшей степени филигранные звуки из партитуры, но и создает тонкую, эмоциональную сказку, романтическую историю любви, которая затрагивает самые чувствительные струны души. Замысел этой оперы возник у Вагнера в разгар работы над «Кольцом нибелунга». В качестве источника композитор взял средневековый стихотворный роман Готфрида Страсбургского «Тристан», но в значительно переосмысленном и углублённом виде. В то время Вагнер увлекался философией Шопенгауэра, что придало гениальной музыкальной драме несколько пессимистический колорит. Если в поэме Готфрида и других преданиях на эту тему любовь Тристана и Изольды носит куртуазный характер, то у Вагнера тайная любовь между героями – это жизнь и смерть, это скрытая от чужих глаз ночь, это вечная тьма, которая их соединит. Часто – и небезосновательно – можно услышать, что «Тристан и Изольда» — величайший из гимнов, когда-либо созданных во славу романтической любви. Даже на фоне других сочинений Вагнера «Тристан и Изольда» – опера чрезвычайно сложная к исполнению, предъявляющая огромные требования к оркестру и вокалистам. И постановка дрезденской Земперопер достойно встречает этот вызов. Эта постановка «Тристана и Изольды» Вагнера в дрезденской Земперопер войдет в историю. Каждый элемент в ней на своем месте и составляет идеальную картину. На фоне сдержанной, лишенной каких-либо исторических отсылок сценографии Артуро Марелли вокальные партии выделяются особенно ярко. Клаус Флориан Фогт «полностью погружен в роль» (Opernmagazin), а Камилла Нилунд в роли Изольды «убеждает своим до сих пор потрясающе лирическим, лёгким сопрано» (Sächsische Zeitung). Кристиан Тилеманн на пике своей карьеры задает новый стандарт прочтения этой сложной партитуры, и оркестр Дрезденской капеллы под его руководством достигает новых вершин художественной выразительности. «Было бы чудесно, если бы этот «Тристан» никогда не кончался». (Opernmagazin) «Блистательное исполнение, которое вызывает желание упасть на колени». (Sächsische Zeitung)

Страна Германия
Продолжительность 4 часа 8 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Марко Артуро Марелли
В ролях
Клаус Флориан Фогт
Георг Цеппенфельд
Все актеры и съемочная группа

Синема Парк Европейский
15:00 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
«TheatreHD: Кристиан Тилеманн. Тристан и Изольда» в кинотеатрах

