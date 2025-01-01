Меню
Мечты полны дыма

Sny pelne dymu 18+
Страна Польша
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Производство Kid Film, Black Photon, Camera Obscura
Другие названия
Sny pelne dymu, Sny pełne dymu
Режиссер
Дорота Кенджежавска
В ролях
Кшиштоф Глобиш
Zaneta Labudzka
Jan Globisz
Данута Шафларска
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

3.6
Оцените 10 голосов
3.6 IMDb
