О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Фильмы
Мечты полны дыма
Мечты полны дыма
Sny pelne dymu
18+
драма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2023
Производство
Kid Film, Black Photon, Camera Obscura
Другие названия
Sny pelne dymu, Sny pełne dymu
Режиссер
Дорота Кенджежавска
В ролях
Кшиштоф Глобиш
Zaneta Labudzka
Jan Globisz
Данута Шафларска
Рейтинг фильма
3.6
3.6
IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
