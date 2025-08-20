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Киноафиша Фильмы Yungblud. Are You Ready, Boy?

Yungblud. Are You Ready, Boy?

Yungblud. Are You Ready, Boy?
Напомним о выходе в прокат
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Страна Германия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 20 августа 2025
Дата выхода
20 августа 2025 Польша
24 августа 2025 Румыния
20 августа 2025 Чехия
Производство Aldgate Pictures, Brat Productions
Другие названия
Yungblud. Are You Ready, Boy?
Режиссер
Пол Дагдейл
В ролях
Yungblud
Все актеры и съемочная группа

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