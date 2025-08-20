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Yungblud. Are You Ready, Boy?
Yungblud. Are You Ready, Boy?
Yungblud. Are You Ready, Boy?
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Страна
Германия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
20 августа 2025
Дата выхода
20 августа 2025
Польша
24 августа 2025
Румыния
20 августа 2025
Чехия
Производство
Aldgate Pictures, Brat Productions
Другие названия
Yungblud. Are You Ready, Boy?
Режиссер
Пол Дагдейл
В ролях
Yungblud
Все актеры и съемочная группа
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